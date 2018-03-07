Ana Asensio’nun Luciana’nın bir kaçak mülteci olarak “büyük elma” olan New York’taki hikâyesini anlatan filmi Most Beautiful Island (En Güzel Ada) her ne kadar hikâye örgüsü olarak kopuk ve yönetmenlik kısmında eksiklere sahip olsa da belki de “Me Too” hareketiyle bir tür günah çıkartmaya dönen Amerikan Sinema Endüstrisindeki liberal feminist hareket için nadide bir örnek ve tez teşkil ediyor.

“Me Too”yu Most Beautiful Island ile eleştirmeden önce filmi göz önüne alalım: Filmde Luciana bir anne olarak bebeğini kaybetmiş hem etrafının hem de kendi iç buhranın karşısındaki yargılama olasılığını göze alamayarak ülkesinden kaçmış ve yasadışı bir şekilde Amerika’ya göç etmiş biridir.